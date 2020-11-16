В России не подтвержден ни один случай повторного заражения COVID-19. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в интервью журналистам, 16 ноября, заявил, что подтвержденные случаи повторного заражения коронавирусом в России отсутствуют.

"К настоящему моменту документированные случаи повторного заражения крайне редки, в России нет еще ни одного документированного повторного случая", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

По данным оперативного штаба за последние сутки в России выявлено 22 778 случаев заражения. Врачи провели более 69,1 млн тестов на коронавирус.

За весь период в стране выявлено 1 948 603 случаев инфицирования. Из них 33 489 стали жертвами коронавирусной инфекции.

Напомним, ВОЗ объявила о пандемии коронаивруса 11 марта. За все время в мире заразилось свыше 54 миллионов человек. Более одного миллиона жителей планеты умерли от новой болезни.