Huawei продает бренд смартфонов Honor Фото: REUTERS

Популярная китайская телекоммуникационная корпорация Huawei объявила, что продает часть своего бизнеса по производству смартфонов под брендом Honor. Об этом представители организации заявили во вторник, 17 ноября.

- Компания приняла решения продать все активы Honor компании Shenzhen Zhixin New Information Technology, - говорится в сообщении пресс-службы Huawei.

По словам представителей компании, причиной продажи бренда является «постоянная недоступность необходимых технических компонентов» для массового производства мобильных устройств Honor.

Когда сделка завершится, Huawei перестанет владеть акциями и больше не сможет участвовать в управлении и принятии решений в новой компании Honor.

Напомним, что в прошлом году американской Минторг внес Huawei в черный список из-за некой «угрозы нацбезопасности». Это значительно ограничило возможности фирмы закупать высокотехнологичное оборудование на территории США. Летом этого года власти Штатов решили также ограничить доступ 38 дочерним компаниям Huawei к продукции, которая была произведена с использованием американских технологий и программного обеспечения.