Полиция Москвы предупредила о новом виде мошенничества в магазинах Фото: Евгения ГУСЕВА

Полицейские российской столицы предупредили жителей Москвы о новом виде мошенничества на кассах в супермаркетах. Об этом агентству ТАСС сообщили во вторник, 17 ноября, в пресс-службе правоохранительного органа.

Суть мошенничества состоит в том, что на кассе в магазине злоумышленники предлагают стоящей в очереди жертве заплатить за ее покупки по своей карте в обмен на наличные деньги. Как правило в роли «покупателя, которому нужны наличные средства» выступает либо молодая обаятельная женщина, либо мужчина.

Свою просьбу мошенники объясняют те, что ближайший банкомат сломан, а им срочно необходимы наличные средства. Мошенник действительно платит за жертву, однако с украденной карты.

- Многие идут навстречу, так как большинство людей бывали в аналогичных ситуациях, когда банкомат не работает, а оплатить покупку необходимо. Карты, которые платят мошенники, были ими ранее похищены, пин-кода они не знают, в итоге расплачиваются чужими деньгами, получая взамен настоящие, - сообщили в полиции.

Таким образом ни о чем не подозревающий покупатель способствует преступнику, отдавая ему деньги из своего кармана. В полиции советуют не быть доверчивыми, чтобы не дать обмануть себя, даже если сперва кажется, что человек говорит правду и действительно попал в сложную ситуацию.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, еще один способ мошенничества недавно появился в интернете: мошенники создали фейковый ресурс, предлагающий под видом СМИ заработать сотни тысяч рублей на несуществующей платформе «Газпрома».