Вакцинация от коронавируса препаратом «Вектора» будет бесплатной Фото: REUTERS

Вакцинация от коронавирусной инфекции препаратом центра «Вектор» будет бесплатной. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщил разработчик отечественной вакцины.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, сегодня в России началась третья пострегистрационная фаза испытаний вакцины, которую создали российские ученые из «Вектора». Анна Попова напомнила, что только вакцинация поможет полностью побороть пандемию.

Кроме того, препарат на основе пептидных антигенов «ЭпиВакКорона» будут исследовать на добровольцах старше 60 лет по разрешению Минздрава РФ.