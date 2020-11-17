ЦБ назвал простой способ противостоять телефонным мошенникам

Схемы злоумышленников ориентированы на получение простого ответа «да». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый замглавы департамента информбезопасности Банка России Артем Сычев назвал простой способ противостоять телефонным мошенникам. Он посоветовал полностью отказаться от разговора.

«Опираясь на экономику процесса злоумышленников, можно сказать, что они прощупывают почву, но, очевидно, использовать в массовом масштабе им будет сложно, поскольку выигрыш будет не сильно большой», – передает слова Сычева РИА Новости.

Он отметил, что на стороне банка есть система, распознающая схему мошенников, но пока в стране таких банков «не сильно много». Мошеннические схемы ориентированы на получение простого ответа «да».

«Лучший способ противодействия мошенникам – это просто не продолжать разговор и не применять таких простых слов. Внимательно выслушать этот звонок. Повесить трубку и позвонить в банк», – сказал он.

Ранее ЦБ неоднократно заявлял, что в период пандемии участились случаи мошенничества. Многие граждане обращаются с жалобами. Так, в связи с этим в ЦБ поступило предложение ввести ограничение на денежные переводы пенсионеров, которые чаще других становятся жертвами злоумышленников. Имеются случаи обмана и известных людей. Эдгард Запашный стал жертвой мошенника, который притворился его нуждающимся в деньгах другом. Артист перевел на чужой счет около 50 тысяч рублей.