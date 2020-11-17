Путин о ситуации в Нагорном Карабахе: "Прекращение кровопролития - главный результат"

Владимир Путин заявил, что тысячи убитых в Нагорном Карабахе - это не кино, а трагедия с конкретными людьми. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владимир Путин заявил, что тысячи убитых в Нагорном Карабахе - это не кино, а трагедия с конкретными людьми.

«Прекращение кровопролития - главный результат», - сказал Владимир Путин.

Путин отметил, что «если будут нормальные отношения между Азербайджаном и Арменией, можно будет решить и вопрос о статусе Карабаха».

Вооруженный конфликт начался с новой силой 27 сентября этого года. Обе страны ввели военное положение и всеобщую мобилизацию.

Страны ОБСЕ настоятельно просили враждующие стороны сесть за стол переговоров. Азербайджан и Армения предприняли три попытки урегулировать конфликт мирным путем, но все они не увенчались успехом.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали еще одно совместное соглашение о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев. По счету это уже четвертая мирная договоренность.