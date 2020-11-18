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Коронавирус Covid-19

Выпущены первые 15 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона»

Пока еще разработчики не определили партнера для производства препарата
Елена АКИМОВА
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Впущены первые 15 тысяч до вакцины «ЭпиВакКорона»

Впущены первые 15 тысяч до вакцины «ЭпиВакКорона»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России выпущены первые 15 тысяч доз вакцины «ЭпиВаккКорона». Пока еще производители российской вакцины от коронавируса не определили фармацевтического партнера, кто будет заниматься производством вакцины в промышленных масштабах.

В «Векторе» пояснили, что первая партия была произведена на базе ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. А 17 ноября Минздрав РФ разрешит тестировать российскую вакцину на людях старше 60 лет.

Впереди у производителя третья фаза тестирования, в которой должны принять участие 40 тысяч волонтеров: 10 тысяч получат плацебо, а 30 тысяч вакцину. Для этого нужно произвести еще тридцать тысяч доз препарата.

Это посильно сделать самому «Вектору», уверены эксперты. А вот для того, чтобы покрыть потребности в лечении всей страны, нужен альянс с фармацевтическим гигантом, пишет газета «Известия».

Пока о стоимости производства вакцины не говорят, но специалисты полагают, что специальная очистка белков, которая применяется в составе и связующие элементы для иммунного ответа достаточно дороги, что напрямую отразится на производственном цикле.

17 ноября был ровно год с тех пор, как SARS-CoV-2 выявили у первого человека, жителя китайского города Ухань. С тех пор болезнь начала распространяться по миру. 11 марта ВОЗ объявила ситуацию с коронавирусом в мире пандемией, пишет ФАН. До сих пор вопрос с заболеванием не решен, взять вирус под окончательный контроль не удается.

Тем временем,в России не подтвержден ни один случай https://www.kp.ru/online/news/4084251/повторного заражения COVID-19.

Распространение коронавируса в мире