Цена биткоина впервые с 2017 года превысила 18 тысяч долларов

Утром 18 ноября биткоин превысил отметку в 18 000 долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 18 ноября, цена самой популярной криптовалюты - биткоина выросла почти на 10% на крупнейшей по объёму торгов криптовалютами бирже Binance. Стоимость биткоина превысила отметку в 18 тысяч долларов впервые с 19 декабря 2017 года.

Как сообщает портал CoinMarketCap, который вычисляет среднюю цену по более чем 20 биржам, биткоин подорожал на 9,78% к 8:14 утра по московскому времени и достиг стоимости 18 223 доллара.