Криптовалюты для «чайников»: Можно ли заработать на цифровых фантиках

В России появился новый закон – «О цифровых финансовых активах». Изначально предполагалось, что он будет регулировать рынок криптовалют. По крайней мере, сторонники блокчейн-технологий надеялись, что их узаконят. Но не вышло. Закон лишь дал определение криптовалюты, но официально запретил ее хождение в нашей стране. При этом покупать биткоины и его аналоги россияне могут. Как это сделать? И стоит ли вкладывать деньги в криптовалюту?

О ЧЕМ ЗАКОН

Новый закон регулирует развитие новой технологии – блокчейн (или распределенного реестра). Ее новизна и уникальность в том, что данные передаются наиболее безопасным способом. Украсть их сложнее. А любая операция, проведенная в этой системе, сохраняется в памяти миллионов компьютеров. Многие эксперты считают, что у этой технологии большое будущее.

Совсем другое дело – криптовалюты. Большинство из них выпускаются на основе блокчейн и именно этим отличаются от обычных валют, которые тоже давно есть в цифровом формате. Но при этом другими преимуществами реальных денег криптовалюты не обладают. Да, их можно продавать и покупать. Но ими нельзя расплачиваться в магазинах в подавляющем большинстве стран. По сути, это еще один инструмент для спекуляций на финансовых рынках. Не более того.

- Самое главное требование: в российском правовом пространстве не может обеспечиваться организация выпуска и обращения таких валют. Вы можете ее (криптовалюту) купить, но на зарубежных площадках. На территории РФ не могут функционировать биржи, позволяющие приобретать в рамках российского правового пространства эти криптоинструменты, - считает Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку.

Другими словами, владеть биткоином или другими криптовалютами можно, а вот заниматься их выпуском – нельзя. Закон дал возможность развиваться блокчейн-технологии, но наложил запрет на использовании внутри страны криптовалют.

ПОЧЕМУ КРИПТОВАЛЮТЫ НИКАК НЕ УЗАКОНЯТ?

В некоторых странах ими можно расплачиваться в тех или иных местах. Но официально криптовалюты не имеют хождение наравне с национальными валютами. А без государственной поддержки ни биткоин, ни эфириум (две самые известные криптовалюты) долго существовать не смогут. Вряд ли их узаконят и в будущем. Потому что ни один Центробанк в мире не захочет создавать конкурента собственной валюте. Да еще такого, на которого нельзя никак повлиять.

- Позиция Банка России остается неизменной. Мы считаем, что существуют большие риски при легализации обращения криптовалюты. Риски возникают для финансовой стабильности и системы противодействия отмыванию доходов, пострадает также защита прав потребителей, - заявил глава юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов.

«Фишка» биткоина в том, что нет определенного центра, где его выпускают. Эту валюту «майнят», то есть добывают с помощью вычислительных мощностей компьютеров десятков и сотен тысяч людей по всему миру. За это «майнеры» получают определенный процент. По легенде, биткоин придумал неизвестный японский программист. Но эту версию многие считают придуманной и считают, что за этим могут стоять спецслужбы США (хотя и это невозможно доказать).

ЗАЧЕМ НУЖНЫ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сейчас существует больше двух тысяч криптовалют. И почти каждый день появляется какая-нибудь новая. Но если некоторые выстреливают и приносят инвесторам баснословные прибыли, то подавляющее большинство оказываются пшиком. Деньги собрали, а курс не вырос. В итоге на руках у инвесторов остаются цифровые фантики. То есть инвестиции в криптовалюты – очень и очень рискованное дело.

- Его приобретают те, кто хочет быстро и много заработать. Это значит, что спрос на биткоин растет только за счет спекулянтов. Опыт Webmoney и Яндекс.Деньги говорит, что электронные валюты вряд ли заменят обычные валюты в расчетах. Ими по-прежнему пользуется очень незначительная часть людей. Почему же биткоин должен стать популярнее доллара или рубля? Много ли владельцев биткоинов используют их для расчетов? – задается резонными вопросами Владимир Савенок, независимый финансовый советник, глава компании «Личный капитал».

- С одной стороны, игнорировать появление нового вида денег в мире, с помощью которого происходят расчеты, бессмысленно, с другой стороны, ценность этих денег на данный момент определяется стоимостью в классических деньгах, что само по себе уже странно, - считает Алексей Астапов, зампред правления УК «Арсагера». - Ситуация больше напоминает огромное казино с постоянно прибывающими участниками, где люди играют друг с другом.

Как и любой спекулятивный товар, курс биткоина и другой криптовалюты определяется спросом и предложениемФото: Shutterstock

ЗАЩИТЫ - НЕТ

По сути, рынок криптовалют сейчас находится в «тени». Чтобы купить их, нужно заводить специальный цифровой кошелек. Они бывают нескольких видов. Самый простой – завести кошелек на одной из криптобирж. Но в этом случае вы, по сути, доверяете свои деньги некой онлайн-платформе. И если ее владелец решит исчезнуть вместе с вашими сбережениями, ничего поделать будет нельзя. Рынок криптовалют «черный». Отстоять свои права в суде не получится.

Есть, конечно, специальные «холодные» кошельки. По сути, это большая карта памяти, на которой записан цифровой код и весь блокчейн, например, биткоина. Это сотни гигабайт информации. Но если вы хотите безопасности, то это наилучший способ. Правда, он считается самым дорогим. Ведь для этого нужно покупать специальное устройство с определенным чипом. Плюс есть риск, что оно выйдет из строя. И тогда доказать, что у вас были какие-то биткоины или другие криптомонеты, будет невозможно.

Блокчейн-сообщество в мире растет. Участники договариваются о правилах игры. Тем не менее инвестиции в криптовалюты до сих пор называют бегом по минному полю. С одной стороны, можно сорвать большой куш, если вовремя вложиться. С другой, велик риск нарваться на мину. Криптобиржи слабо защищены, поэтому хакеры время от времени обчищают кошельки простых инвесторов. И вернуть деньги в такой ситуации невозможно.

ВЫРАСТЕТ ИЛИ УПАДЕТ?

Как и любой спекулятивный товар, курс биткоина и другой криптовалюты определяется спросом и предложением. С начала года главная мировая «монета» выросла на треть – с 9 до 12 тысяч долларов. И многие заговорили о ренессансе криптовалют. Ведь еще пару лет назад курс биткоина достигал 20 тысяч долларов. Но потом упал почти в пять раз.

Как всегда бывает на подъеме, снова появились прогнозы, что к концу года курс биткоина перепишет рекордные значения, а в следующем году удвоится. Но такие слухи обычно раздувают заинтересованные в этом участники рынка.

О том, что биткоин будет стоить 100 тысяч долларов, говорили еще несколько лет назад. Риторика была похожа на ту, что использовал в 2011 году Сергей Мавроди. Якобы его придуманная валюта «мавро» скоро заменит и рубль, и доллар, а вся мировая финансовая система рухнет. Не вышло.

Как и с другими пирамидами, на криптовалютах стабильно зарабатывают только их создатели, и те, кто обеспечивают инфраструктуру. А большинство частных инвесторов только теряют деньги.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Мошенники обычно держат нос по ветру. Когда что-то резко растет, они тут же начинают этим пользоваться. К примеру, организовывают биржевые курсы, на которых якобы будут бесплатно обучать торговле криптовалютами. А чтобы заманить потенциальных жертв, показывают цифры предыдущей доходности.

Легенда получается крайне правдоподобной, особенно если тщательно выбирать периоды, когда та или иная криптовалюта резко росла в цене, и показывать в презентации именно их. Тогда большинству людей сложно избежать соблазна. Возможность заработать 300% или даже 500% годовых замятняет сознание.

А дальше схема развода проста. «Преподаватель» подбадривает ученика. Мол, все хорошо получается. Пора с учебного переходить на реальный счет – естественно, у «проверенного брокера». Тот по факту оказывается офшорной компанией, зарегистрированной на тропических островах Тихого океана. Через пару недель весь счет клиента обнуляется, а «преподаватель» разводит руками: «Бывает. Давай попробуем еще раз». И так, пока человек не спустит все свои деньги (в том числе кредитные).

При этом предъявить претензии некому. Консультант лишь оказывал образовательные услуги, а «проверенный брокер» находится в десятке тысяч километров. И достучаться до него невозможно. Под надзором российского Центробанка находятся лишь российские юридические лица.

СПРАВКА «КП»

Цифровая валюта или криптовалюта (например, биткоин) - это «совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей РФ, денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных».

(Из определения в законе «О цифровых финансовых активах»).

За вторую половину июля курс биткоина вырос на треть - с 9 до 12 тысяч долларов.

Как менялся курс биткоина в последние три года

По данным Finam.ru.