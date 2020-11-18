В России за сутки выявлено 20 985 новых заражённых коронавирусом

В России выявлено 20 985 новых случаев коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за прошедшие сутки выявлено 20 985 новых случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны. Всего за время эпидемии в России зарегистрировали 1 991 998 случаев заражения COVID-19.

Оперштаб сообщает, что у 24,3% новых заболевших не было никаких клинических проявлений заражения. Наибольшее число заражённых выявлено в Москве - 4 174. В Санкт-Петербурге зафиксировано 2 215 заболевших, а в Московской области - 864.

Количество погибших от коронавируса в России побило новый рекорд - 456 человек за сутки. За всё время пандемии скончались 34 387 пациентов.

Оперштаб также сообщил, что за сутки в стране выписались после прохождения лечения от коронавируса 25 179 человек. Всего в России выздоровели уже 1 501 083 человека.