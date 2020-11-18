В России предложили принять закон о туристическом сборе для всех регионов

Матвиенко предлагает принять закон о туристическом сборе для всех регионов. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Спикер российского Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила руководителю Ростуризма Зарине Догузовой разработать закон о праве всех регионов государства вводить курортный сбор. Об этом политик сообщила в среду, 18 ноября, во время заседания палаты.

- Полагаю, что вас следуют разработать проект закона, которые даст всем субъектам право вводить туристической сбор. Не обязывает, а позволяет. У меня был разговор на эту тему в правительстве, что надо создать такой закон, - отметила Валентина Матвиенко.

Спикер Совета Федерации страны отметила, что сумма курортного сбора на одного человека будет нечувствительной для отдельно взятого туриста, а использование туристического сбора является нормальной мировой практикой.

Матвиенко добавила, что это будут целевые средства, которые пойдут на сохранение памятников культуры и архитектуры регионов, а также на развитие туристической инфраструктуры России.