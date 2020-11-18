Обвиняемых в гибели летчика Филипова в Сирии объявили в международный розыск Фото: Евгения ГУСЕВА

Четверо обвиняемых в гибели летчика Филипова в Сирии объявлены в международный розыск, сообщает Следственный комитет в среду, 18 ноября. Участникам террористической организации «Джебхат ан-Нусра»* предъявили заочное обвинение в гибели летчика.

- Следователи установили личности четырех причастных к гибели пилота Су-25СМ – замкомандира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа гвардии майора Романа Филипова. Все они являются участниками запрещенной в России террористической организации, - сообщила в ходе беседы с журналистами официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Им предъявили обвинение по уголовным статья за участие в деятельности террористической организации, покушение на убийство и хищение огнестрельного оружия. Обвиняемых также объявили в международный розыск. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заочном избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

* запрещено на территории России