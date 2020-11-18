Названы регионы, где можно купить самую большую квартиру по льготной ипотеке
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Названы регионы, где заемщикам удается приобрести жилье самой большой площади по льготной ипотеке. В среднем приобретается недвижимость площадью 50 кв.м. Это просторнее, чем средняя площадь жилья, которое приобреталось до старта льготного кредитования под 6,5%. Такие данные озвучили в аналитическом центре ДОМ.РФ.
Где выгоднее покупать жилье по льготной ипотеке:
Кабардино-Балкария - более 67 кв. м,
Северная Осетия,
Брянская область,
Калмыкия,
Дагестан.
Москве,
Московская область – 47 кв.м.,
Применение льготной ипотечной ставки позволяет клиентам экономить порядка 10% от совокупных расходов по ипотеке, но рост цен на недвижимость может «съесть» эту выгоду.
- Одновременно с мерами по расширению платежеспособного спроса необходимо создавать условия для роста предложения жилья, чтобы не допустить дальнейшего повышения цен, который может нивелировать весь положительный эффект от снижения ставок по ипотеке, - пояснил «Российской газете» руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.
Ранее эксперт рассказала, на какой срок выгоднее всего оформлять ипотечный кредит. Оптимальный срок погашения ипотечного кредита - 7 лет, но с целью минимизации рисков лучше оформлять на максимально возможный срок, а затем стремиться выплатить его за счет досрочного погашения в этот период, пишет ФАН.