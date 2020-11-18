СК нашел доказательства причастности Михаила Меня к хищению 700 миллионов рублей

СК располагает доказательствами причастности Меня к хищению 700 млн рублей Фото: Иван ВИСЛОВ

Следственный комитет России в результате предварительного расследования получил доказательства причастности аудитора российской Счетной палаты Михаила Меня к хищению в 2011 году 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области. Об этом в среду, 18 ноября, сообщил Генпрокурор РФ.

Сообщается, что Совет Федерации стран включил в повестку вопрос о даче согласия на задержание и привлечение в качестве обвиняемого по данному делу Михаила Меня. Такое решение принято по предложению председателя органа власти Валентины Матвиенко. Верхняя палата уже дала согласие на задержание аудитора, ему предполагается назначить меру пресечения в виде запрета определённых действий.