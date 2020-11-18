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Спорт

Сербия разгромила Россию в первом тайме матча Лиги наций со счетом 4:0

У российских спортсменов еще вероятность забить голы
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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В Белграде сборная России по футболу всухую проигрывают команде Сербии по итогам первого тайма заключительного тура группового этапа Лиги наций. Счет составил 0:4 в пользу сербов.

Обе команды вышли на футбольное поле не в самых оптимальных составах. Уже на первой минуте игры гости могли выйти вперед, но футболист Антон Заболотный с трех метров пробил точно в Предрага Райковича.

тем временем, команда сербов не стала использовать напрасно такие игровые моменты. На десятой минуте матча в ворота российской сборной забил гол Неманья Радонич.