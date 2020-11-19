Леонид Рошаль: ВВП обязательно нужно оставлять на здравоохранение. Эта инфекция уйдет, другая придет

Леонид Рошаль Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

«Я не завидую президенту, правительству и министерству, - заявил знаменитый врач и общественный деятель Леонид Рошаль в большом интервью обозревателю kp.ru Александру Гамову. - Ну, что сделает Мурашко, если, действительно, не хватает врачей? Ну, не хватает!

Мы же активно занимались оптимизацией, начиная с Зурабова. (Был министром здравоохранения. - А.Г.) Если есть проблемы - с лекарственным обеспечением, если есть проблемы в других министерствах - с закупками этого всего... Это в целом государственная проблема».

Но, самое главное, - считает Рошаль, - сделать нам нужно правильные выводы из этой ситуации: «В том числе - и при формировании бюджета, которое сейчас идет в Госдуме. И, даже понимая всю сложность экономической ситуации, в минус нам уходить нельзя ни в коем случае. 5-6% ВВП обязательно нужно оставлять на здравоохранение. Эта инфекция уйдет, другая придет, и что еще будет, неизвестно».

По словам Рошаля, мы должны, прежде всего, заботиться о здоровье народа и создать систему «биологической безопасности», и не только. «Мы понимаем, - сказал Рошаль, - чтобы деньги были, надо, чтобы промышленность заработала, а чем больше будет различных ограничений, тем хуже и промышленности, и всей экономике. Сложно...»

«Но мы прорвемся?» - отвечая на этот вопрос журналиста, Доктор Мира заявил: «А куда деваться? Не было таких ситуаций, чтобы не прорвались. Немцы в 1941-м стояли у стен Москвы, и что же? Мы столицу отстояли! Мы прорвались! И много таких исторических событий. И чума была, и холера была, и проказа была – прорывались, и много других инфекций – тоже прорвались. И с этой - справимся. Но - нужно время».

И важно еще, - считает Леонид Михайлович, - с какими потерями выйдем из этой пандемии: «Очень хотелось бы, чтобы они были минимальными. И мы будем все делать для этого. Да, не хватает врачей, лекарств, «скорых». Но у нас нет права сдаваться и отступать».

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