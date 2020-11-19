Леонид Рошаль: Были случаи, когда врач приходил к больному только на 9-е сутки

Леонид Рошаль Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Говоря о проблемах в лечении больных коронавирусом, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль подчеркнул: «Здесь все дело - в состоянии и в организации здравоохранения на местах. И, конечно, растет нагрузка на врачей. Ну, о кадровой проблеме - и Национальная медицинская палата, и Общероссийский народный фронт говорили давно, и сейчас мы не упускаем это из виду».

По словам знаменитого врача и общественного деятеля, бывает такое, что врачи в день успевают выполнить только до 70% поступивших в поликлинику вызовов на дом, поскольку очень сильно загружены. К тому же существует многолетний кадровый дефицит в первичном звене. «Были случаи, когда врач приходил только на 9-е сутки», добавил Рошаль.

«В числе важных проблем - обеспечение врачей транспортом, - заявил Леонид Михайлович. - Сейчас текущая, как мы говорим, потребность составляет около 3 тысяч машин. И спасибо волонтерам - более тысячи их - на личных автомобилях - возят докторов на вызовы».

«Волонтеров, - рассказал доктор в большом интервью kp.ru, - привлекают также для работы в поликлиники и в колл-центры. Надеюсь, это избавит людей от другой беды, когда они часами не могут дозвониться до медучреждения. Я сам здесь куда-то звонил, очень долго ждал. И сейчас, где колл-центры работают, где-то даже и за 10 минут можно получить ответ”.

И еще, по словам Рошаля, важное направление - дистанционная врачебная консультация. Считается, что это один из самых хороших методов, и он внедрен уже в 71 регионе России. Всего где-то свыше трех тысяч врачей этим занимается.

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