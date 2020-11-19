Разработчики вакцины "Спутник V" подали заявку на сертификацию в ВОЗ

Производители российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» подали заявку в штаб-квартиру ВОЗ на сертификацию препарата Фото: Алексей БУЛАТОВ

Производитель российской вакцины от коронавируса "Спутник V" подали заявку на сертификацию препарата в штаб-квартиру Всемирной организации здравоохранения, сообщила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Она также отметила, что ВОЗ ещё не высказалась ни за один препарат, поскольку все вакцины ещё на стадии проверки. Все препараты проходят подобную сертификацию в странах, где их создали.

Вакцина "Спутник V" прошла зарегистрирована в России с августа. Об этом, как писал сайт KP.ru ранее, сообщил президент Путин 11 августа. Препарат стал первым в мире средством для вакцинации от коронавируса. На третьем этапе испытаний эффективность российской вакцины достигла отметки в 92 процента.

Первую дозу российской вакцины от коронавируса получили более 20 тысяч добровольцев, более 16 тысяч уже привиты первой и второй дозой препарата.