Парламент Армении через неделю рассмотрит вопрос об отмене военного положения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Парламент Армении через неделю рассмотрит вопрос об отмене военного положения. Как сообщается на сайте Национального Собрания страны, внеочередное заседание состоится в следующий четверг, 26 ноября, в 11:00.

«Согласно статье 100 Конституции РА и статье 41 конституционного закона "Регламент Национального Собрания", по инициативе депутатов НС, решением председателя НС, 26 ноября в 11:00 будет созвано внеочередное заседание», - говорится в заявлении.

Отмечается, что автор проекта об отмене военного положения фракция «Просвещенная Армения».

Оппозиция намерена инициировать процесс выражения недоверия действующему премьер-министру Армении Николу Пашияну, однако Конституция запрещает обсуждать подобный вопрос в парламенте в условиях военного положения, введенного в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе.

Напомним, 10 ноября вступил в силу договор о полном прекращение огня на территории Нагорного Карабахе. После заявлений о договоренностях по Карабаху недовольные соглашением в тот же день вышли на улицы Еревана. Как писал сайт kp.ru, протестующие ворвались в здание правительства Армении. Акции протеста проходят на улицах армянской столицы каждый день, оппозиция требует отставки главы кабмина.