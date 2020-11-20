Патриарх Кирилл в свой день рождения зарегистрировался в "Одноклассниках"

Патриарх Кирилл рассказал в "Одноклассниках" о своих школьных годах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл зарегистрировал официальную страницу в социальный сети "Одноклассники".

- Открытие аккаунта приурочено ко дню рождения предстоятеля Русской православной церкви, которому сегодня исполняется 74 года, - сообщается на сайте РПЦ.

Патриарх Кирилл также рассказал о своих воспоминаниях школьных лет и о том, как отстаивал свою веру среди атеистического общества.

- Сердечно приветствую всех вас и сообщаю, что теперь в социальной сети "Одноклассники" будет и моя официальная страница. Когда я учился в школе, нашему обществу навязывалось атеистическое мировоззрение, и мне, сыну священника, нередко приходилось отстаивать перед ребятами и учителями свою веру в Бога. Тем не менее, о школьных годах у меня остались тёплые воспоминания, - поделился патриарх в своём аккаунте.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что с днём рождения патриарха Кирилла поздравил председатель правительства России Михаил Мишустин.