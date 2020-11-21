Врач рассказал, кто может заразиться коронавирусом повторно

У большинства переболевших коронавирусом людей иммунитет сохраняется длительное время Фото: Олег ЗОЛОТО

Если у человека нет проблем с иммунитетом, то вероятность его повторного заражения коронавирусом ничтожно мала, однако бывают случаи, когда от болезни не защитят ни прививка, ни антитела.

Об этом рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, отметив, что у большинства переболевших коронавирусом людей иммунитет сохраняется довольно долго.

«Люди заболевали повторно в случае тяжелых болезней, ухудшающих работу иммунной системы, — при онкологии, приеме иммунодепрессантов. Но это капли в море, доли процента от общего числа переболевших», - пояснил специалист в беседе с «Вечерней Москвой».