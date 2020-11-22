Терапевт назвала овощ, который поможет наравне с цитрусовыми при борьбе с простудой Фото: Евгения ГУСЕВА

Поддерживать иммунную систему в осенне-зимний период крайне важно, однако для этого совсем не обязательно объедаться мандаринами или апельсинами. Врач-терапевт Елена Луканова назвала kp.ru овощ, который поможет наравне с цитрусовыми при борьбе с простудой.

По словам эксперта, витамин С, который и помогает иммунитету бороться с вирусами и противостоять заразе есть в разных продуктах.

- Продукты, в которых этот витамин содержится в большом количестве, - это цитрусовые и белокочанная капуста. есть, конечно и другие. Чай с малиновым вареньем, например, в сезон простуд поможет пропотеть и снизить температуру, - объяснила врач.

Напомним, для выведения токсинов из организма очень важно в период болезни обеспечить обильное питье. Это может быть теплый чай медом, а также самые различные морсы и компоты.

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