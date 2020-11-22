Россиян предупредили о росте цен на услуги ЖКХ в 2021 году

С 1 января прекращается мораторий на штрафы и отключения коммунальных платежей за неуплату. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалист в области ЖКХ, директор Организации народного контроля Наталья Чернышева рассказала, что тарифы вырастут с 1 июля приблизительно на четыре-шесть процентов, сообщает "Московский комсомолец" .

Она напомнила, что с 1 января прекращается мораторий на штрафы и отключения услуг ЖКХ за неуплату.

"И возможные штрафы — еще не самое большое зло. Отключение света, отопления, воды в зимний холодный период куда страшнее", — сказала Чернышева.

Генеральный директор ПАО "Городские Инновационные Технологии" Сергей Минко также отметил, что тарифы на газ поднимутся в среднем на три процента.

Цены на электроэнергию вырастут на четыре процента уже в июле. Будет изменена и плата за вывоз мусора.

"Это средние показатели по России, регионы вправе устанавливать свои тарифы, которые, видимо, будут в диапазоне 3,4-6,4%", — подчеркнул Минко.

При этом рост тарифов не может превышать уровень инфляции, напомнили специалисты.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагала продлить мораторий на взыскание штрафов и пени за несвоевременную оплату жилья и ЖКХ, так как не все россияне смогли восстановить свои доходы из-за пандемии коронавируса.