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С нового года на гаджетах появится российское ПО

Отечественный софт станет обязательным для установки на продаваемые в стране смартфоны
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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С нового года на гаджетах появится российское ПО

С нового года на гаджетах появится российское ПО

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство РФ утвердило специальные правила предустановки отечественного программного обеспечения.

Сообщается, что это будет действовать для тех устройств, которые будут произведены после 1 января 2021 года. Об этом говорится в постановлении кабмина на официальном портале правовой информации.

Теперь отечественный софт станет обязательным для установки на продаваемые в стране смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки и "умные" телевизоры.