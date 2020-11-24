Врач: елки могут защитить от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач-терапевт Людмила Лапа предположила, что хвойные деревья, которые традиционно ставят дома перед Новым годом, могут оказаться неплохим средством профилактики против коронавируса и сезонных инфекций. Появившись в доме, дерево станет септиком и поможет обеззаразить воздух.

- Хвоя — всегда септик хороший, кислорода больше дает, плюс в доме хороший запах свежести, - рассказывает врач в беседе с NEWS.ru.

Дерево содержит фитонциды, они являются сильными природными септиками.

- Это тот самый хвойный запах. Появляясь в воздухе молекулы фитонцида позволяют вирусам прикрепляться к ним, а потом они группируются и садятся на пол, — пояснила врач.

У хвойного дерева есть еще один неоспоримый плюс – запах хвои улучшает настроение и ускоряет процесс выздоровления, если человек болен.

Ранее эксперты посчитали, помогают ли искусственные елочки спасать экологию. Оказалось, что только в одном случае - если дерево будет использоваться не менее 20 лет. Тогда хвойное сможет окупить свой экологический след. Если использовать дерево меньший срок, то пользы для экологии это не принесет.

Кстати, главную елку страны, которая появится в декабре на Соборной площади, нашли под Наро-Фоминском. В лесу дерево простояло более 100 лет, сообщает телеканал "360".