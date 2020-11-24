Красный Крест в четыре раза увеличит присутствие в Нагорном Карабахе

Красный Крест в четыре раза увеличит своё присутствие на территории Нагорного Карабаха, заявил президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер. Он также отметил, что организация должна делать больше по мере развития конфликта.

- Если до войны бюджет нашей миссии в регионе был 10 миллионов франков, то на следующий год он составит 45 миллионов франков. То есть мы в четыре раза увеличим своё присутствие, - рассказал представитель организации изданию РБК, уточнив, что в регион направятся дополнительно от 400 до 500 человек.