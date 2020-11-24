Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" оказалась эффективной более чем на 95%

Разработчик вакцины «Спутник V» выявил рост ее эффективности до 95% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эффективность российской вакцины "Спутник V" превышает 95%, сообщается в Twitter-аккаунте, посвящённом вакцине.

При очередном промежуточном испытании препарат оказался настолько эффективным на 42-й день введения первой дозы или на 21-день после введения обоих компонентов вакцины.

Отмечается также, что "Спутник V" по итогам последнего исследования оказался эффективнее, чем было заявлено ранее, а никаких нежелательных побочных эффектов у добровольцев не проявилось.

В исследовании принимают участие более 40 тысяч испытуемых. Более 22 тысяч из них получили первую дозу вакцины, а более 19 тысяч уже привиты обеими компонентами.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что вакцина от коронавируса, разработанная британской фармацевтической компанией AstraZeneca, показала среднюю эффективность в 70%. Вакцина была эффективна на 62% при введении двух полных доз с промежутком в месяц и на 90% при введении половины дозы и целой с таким же перерывом.