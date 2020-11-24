Полиция завела уголовное дело из-за клеветы на Гном Гномыча

В Москве возбуждено уголовное дело из-за распространения ложной информации о здоровье Александра Плющенко, сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.

- Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации), - приводит ТАСС фрагмент заявления МВД.

Рудковская сообщила в своём Instagram, что, помимо возбуждения уголовного дела, семья вместе с адвокатом Александром Добровинским будут добиваться принятия закона, который запретит СМИ "публиковать информацию о несовершеннолетних детях без разрешения родителеи ".

- И я с удовольствием сообщаю всем недоброжелателям, что мы с нашими адвокатами: Александром Добровинским, Анной Бутыриной, Мариной Дубровскои и т. д. добились возбуждения уголовного дела в МВД России по Даниловскому раи ону г. Москвы, - рассказала продюсер.

Сайт KP.ru также сообщал, что Гном Гномыч ответил на замечание футболиста Андрея Аршавина о том, что мальчик никогда не улыбается на многочисленных видео в Instagram-аккаунтах родителей.