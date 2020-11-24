Медведев предложил разработать законопроект о трудовых правах самозанятых

В России может появиться отдельный закон о трудовых правах самозанятых Фото: pixabay.com

Трудовые права самозанятых граждан должны быть прописаны в отдельном законе, считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он предложил разработать идею законопроекта по этой теме.

«Такого рода законодательство, специальное, подчеркиваю, о самозанятых, отсутствует. Есть определенные идеи на эту тему <…> разработать отдельный законопроект о самозанятых», - сказал Медведев.

В новом законопроекте должны быть перечислены права и гарантии для этой категории работающего населения. Медведев напомнил, что хотя это гражданско-правовая конструкция, но положение этих граждан все-таки отличается от обычных подрядчиков или исполнителей по отдельным договорам, пишет ТАСС.

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