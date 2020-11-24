Разработчик «Спутника V» запустил производство сухой формы вакцины от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский фонд прямых инвестиций запустил производство сухой формы вакцины от коронавирусной инфекции, которая может храниться при температуре в 2-8 градусов тепла. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе РФПИ.

- РФПИ и партнеры начали выпускать лиофилизированную, то есть сухую вакцину, температура ее хранения от +2 до +8 градусов Цельсия. Это позволяет распространять препарат на международных рынках и расширить его использование в труднодоступных регионах, включая районы с тропическим климатом, - говорится в сообщении разработчика «Спутника V».

Ранее многие эксперты отмечали, что западные вакцины от коронавируса должны храниться при очень низкой температуре, достичь которую при перевозке в отдаленные регионы или в обычных аптеках невозможно. Это затрудняет распространение препарата.

Напомним, что Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Разработанный центром Гамалеи и РФПИ препарат получил название «Спутник V». Эффективность российской вакцины составляла до 95%.