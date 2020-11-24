Лукашенко заявил, как отстранить его от власти может только народ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отстранить его от власти вполне реально. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отстранить его от власти вполне реально, но сделать это можно лишь при определенных условиях.

"Подсказываю путь, он один, других нет: только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской конституции", - отметил Лукашенко.

Он отметил, что это вопрос будоражит многих сторонников оппозиции и лидеров некоторых европейских государств.

Лукашенко предположил, что Запад хочет подключить Россию к процессу свержения действующей в Белоруссии власти, но пока не знает, как это сделать.

"В последнее время западные государства очень волнуются по поводу дальнейшего развития Беларуси, очень переживают и строят разные схемы воздействия на белорусскую власть и президента с целью свержения существующего строя. Дошли до того, что готовы подключить к этому процессу Россию, но не знают как. Я делаю это заявление на основании железных, как говорят в Китае, фактов", - передает его слова БелТА.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Но несогласные с результатами голосования граждане вышли на улицы городов, чтобы выразить свой протест. В первые недели более 6 тысяч человек были отправлены в СИЗО.

Демонстрации продолжаются до сих пор.Традиционно они проходят по выходным. Лукашенко считает, что акции протеста в Белоруссии организованы извне.