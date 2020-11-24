Названо число работающих «на удаленке» россиян

В России более 3,7 миллиона человек работают удаленно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшее время нижняя палата парламента обсудит во втором чтении новый закон о дистанционке, потому что сегодня в России более 3,7 миллиона человек работают в таком формате. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Такой тип занятости может стать межрегиональным – многие работодатели уже сейчас задумываются о преимуществах, которые дает «удаленка».

«Если в марте-апреле все сводилось к тому, что работавшие в офисе сотрудники просто остались дома, то сейчас постепенно работодатель задумывается о том, какие дополнительные возможности для него открывает эта форма занятости», - сказал министр в ходе онлайн-заседании по вопросам совершенствования социально-трудового законодательства.

Котяков уверен, что для максимальной выгоды сотрудников и работодателей от процесса перевода на дистанционную работу, нужно цифровизировать кадровое делопроизводство. Сейчас проводится эксперимент по этому процессу, пишет ТАСС.

«На текущий день к электронному документообороту подключены 178 работодателей, у которых в общей сложности занято свыше двух миллионов сотрудников», - сказал глава Минтруда.

Он подчеркнул, что по итогам эксперимента, уже в начале следующего года можно будет внести изменения в Трудовой кодекс РФ.

Ранее эксперты сообщили KP.RU, что четыре из пяти российских компаний сохранят дистанционный режим работы. Это позволит им сэкономить на заработной плате.