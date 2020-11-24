Вакцину «ЭпиВакКорона» доставили в 9 центров России

Вакцина «ЭпиВакКорона» поступила в девять центров РФ, она должна пройти пострегистрационные клинические исследования.
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Вакцина «ЭпиВакКорона» поступила в девять центров РФ, она должна пройти пострегистрационные клинические исследования. Испытания проведут на добровольцах в Москве, Подмосковье, Новосибирске, Казани, Тюмени и Калининграде, сказано в сообщении оперштаба.
«Вакцина поступила в 9 медицинских организаций, где планируется проведение пострегистрационных клинических исследований», - сказано на сайте стопкоронавирус.рф.
Уже отобрано 150 человек в возрасте 60+, второе испытание распространят уже на 30 тысяч волонтеров.
Первые пять добровольцев привили 21 ноября. До конца 2020 года выпустят 50 тысяч доз препарата. Продолжается набор участников исследования в группе из трех тысяч человек старше 18 лет. После вакцинации за добровольцами будут наблюдать медики в течение еще полугода.
Правительство РФ 24 ноября потребовало установить доступные цены на все российские вакцины против коронавируса.