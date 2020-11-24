В России продлили до конца 2021 года выплаты за помощь больным с СOVID-19

Кабмин продлил до конца 2021 года выплаты всем, кто оказывает помощь больным с СOVID-19 Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до конца 2021 года выплат всем, кто оказывает или помогает оказывать помощь больным с коронавирусной инфекцией. Документ опубликован во вторник, 24 ноября, на официальном портале правовой информации.

- Для социальной поддержки медицинских и иных работников, военных, сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, врачей, которые контактирую с зараженных коронавирусом пациентами производить ежемесячно, с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года специальную социальную выплату, - говорится в постановлении премьер-министра.

Как ранее сообщал сайт Kp.ru, сегодня Мишустин также подписал распоряжение, по которому вакцину от коронавируса включат в перечень жизненно важных препаратов. В целом список пополнят еще 25 новых наименований.

Напомним, в правительстве накануне сообщили, что 39 регионов России получат средства на поддержку стабильности бюджетов в объеме 80 миллиардов рублей во время пандемии коронавирусной инфекции.