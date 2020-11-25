Коронавирус в Москве, последние новости на 25 ноября 2020 года: в столицу привезли вторую антиковидную вакцину

Коронавирус в Москве не сдает позиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Количество выявляемых коронавирусных больных в Москве продолжает колебаться в районе рекордно высоких отметок. Накануне было объявлено, что ковид диагностирован еще у 5838 пациентов. При этом количество людей, которых снимают из-под медицинского наблюдения, почти догнало цифру прироста — 5601 случай.

В оперативном штабе по противодействию распространения инфекции в Москве напоминают, что горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями необходимо соблюдать домашний режим.

«Комсомольская правда» подготовила инструкцию, где бесплатно сделать КТ в Москве. Компьютерная томография помогает диагностировать поражение легких. Ее проводят большинству пациентов, у которых подозревают ковид.

В Москве привезли препарат «ЭпиВакКорона». Это вторая российская вакцина, разработанная в центре «Вектор». В столице будут набирать добровольцев, чтобы проводить испытания препарата. В первой группе пойдут пожилые люди. Во вторую пригласят всех желающих.

В это время в Московской области заговорили о возможном смягчении ограничений. Если это и произойдет, то накануне Нового года. Губернатор региона назвал важный параметр, на который стоит ориентироваться жителям.