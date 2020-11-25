Депутат Николай Валуев поспорил с женой из-за вакцины от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России совсем скоро может начаться массовая вакцинация отечественным препаратом от коронавирусной инфекции. В эфире Радио «Комсомольская правда» депутат Государственной думы Николай Валуев рассказал, собирается ли он делать прививку от заболевания после того, как вакцина пройдет все необходимые испытания.

Политик также сообщил, что его супруга выступает против прививки.

- До заболевания я привился от гриппа, хотя жена была против. Она говорит, что грипп мутирует, видов гриппа полно. Кто может гарантированно сказать о том, что именно этот грипп будет гулять? Я же делаю вакцину исходя из прогнозов специалистов, которые проводят соответствующие исследования, - объяснил Николай Валуев.

Бывший спортсмен отметил, что не любит прививки и лекарства, однако считает, что ему следует получить вакцину из соображений безопасности, ведь депутат каждый день контактирует с большим количеством людей.

- Опять же, у моей супруги аргумент железобетонный, говорит, если это еще не полностью прошедшая все исследования вакцина, то существует какой-то риск. С этим аргументом я абсолютно согласен, - заключил депутат, отметив, что не проходил предварительную вакцинацию.

Напомним, что Николай Валуев и почти вся его семья уже перенесли коронавирус. На Радио «Комсомольская правда» депутат рассказал о симптомах, которые наблюдались у него во время заражения: к счастью, болезнь он и члены его семьи перенесли в легкой форме.

Как сообщал сайт kp.ru, эти летом Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Ее назвали "Спутник V". Эффективность препарата составила более 92%.

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