Более 50 млн рублей направлено в Нижегородской области на улучшение жилищных условий сельских жителей

Денежные сертификаты на приобретение жилья по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в Нижегородской области получили 36 семей в в 2020 году. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

- Жилищный вопрос по-прежнему остается одним из самых значимых для закрепления кадров на селе. Программа «Комплексное развитие сельских территорий» предоставляет широкие возможности для решения этого вопроса. Одним из направлений является предоставление социальных выплат на приобретение или строительство жилья в сельской местности, - отметил Глеб Никитин.

По словам губернатора, размер федеральных и областных субсидий на улучшение жилищных условий по этому направлению госпрограммы в 2020 году составил 51 млн рублей. В декабре этого года планируется привлечь еще порядка 9 млн рублей субсидий из федерального бюджета, что позволит предоставить жилищные сертификаты 7 сельским жителям.

«Жилищные сертификаты в основном получили работники сельского хозяйства: механизаторы, операторы машинного доения коров, ветеринары, животноводы. Также денежную субсидию на улучшение жилищных условий получили специалисты социальных учреждений: врачи, учителя, воспитатели детских садов. Среди них есть молодые специалисты и многодетные семьи», - уточнил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

По данным регионального Минсельхоза, получателями жилищных сертификатов стали жители населенных пунктов Балахнинского, Большеболдинского, Борского, Вачского, Вознесенского, Выксунского, Гагинского, Городецкого, Дальнеконстантиновского, Дивеевского, Ковернинского, Лысковского, Пильнинского, Семеновского, Сеченовского, Тоншаевского, Шарангского районов Нижегородской области.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что в рамках федеральной государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» с начала 2020 года более 900 нижегородцев стали получателями льготной сельской ипотеки.