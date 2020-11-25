ВОЗ: Противокоронавирусные меры в Москве сработали

Принятые в российской столице меры по нераспростаранению коронавирусной инфекции сработали Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Принятые в российской столице меры по нераспростаранению коронавирусной инфекции сработали и привели к снижению заболеваемости, считают в ВОЗ.

"Я разделяю осторожный оптимизм, что, возможно, Москва сейчас справляется с этим, меры сработали", - сказала представитель организации в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".

Она отметила, что уменьшение числа зараженных в Москве "кажется устойчивым", однако необходимо посмотреть еще несколько дней.

Представитель ВОЗ призвала россиян отказаться от участия в корпоративах и других новогодних мероприятиях.

Если 90% жителей РФ будут соблюдать масочный режим и дистанцию, откажутся от больших корпоративов и других мероприятий, возможно "мы выйдем на плато, сказала Вуйнович.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в столице выявили 4 685 заболевших, 5947 пациентов выздоровели, погибли 75 человек.

Ранее стало известно, что в Москву привезли вторую российскую вакцину «ЭпиВакКорона», разработанную в центре «Вектор». Она будет проходить пострегистрационные клинические испытания.