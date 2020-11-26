Запрет TikTok в США отложили еще на неделю

Власти США отсрочили запрет приложения TikTok Фото: REUTERS

Американские власти отложили запрет китайского приложения для обмена короткими видео TikTok на территории Соединенных Штатов еще на неделю – до 4 декабря. Об этом в среду, 25 ноября, представители принадлежащей пекинской компании ByteDance соцсети сообщили суду в Вашингтоне.

«Истцы сообщают суду, что 25 ноября Комитет по международным инвестициям в США предоставил отсрочку еще на неделю, с 27 ноября до 4 декабря 2020 года», - говорится в уведомлении TikTok.

Напомним, как писал сайт kp.ru, власти США пригрозили запретить с 20 сентября приложение TikTok на своей территории из-за потенциальной угрозы безопасности для пользователей и нацбезопасности США. Однако вступление запрета в законную силу постоянно откладывалось из-за того, что в судах продолжаются рассмотрения исков китайской стороны, недовольной таким решением американских чиновников