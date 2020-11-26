Прощание с Марадоной пройдет во дворце президента Аргентины

Аргентинский футболист Диего Марадона умер в возрасте 60 лет Фото: EAST NEWS

Прощание с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной пройдет во дворце президента страны «Каса Росада» («Розовый дом») в центре Буэнос-Айреса. Об этом в ночь на четверг, 26 ноября, сообщила газета La Nacion со ссылкой на неназванные источники.

По ее данным, церемония начнется утром и будет продолжаться двое суток, чтобы попрощаться со звездой мирового футбола смогли успеть все желающие. Издание отмечает, что такой чести – церемонии прощания в «Каса Росада» – было удостоено немного людей. Так, десять лет назад там прощались с умершим 27 октября 2010 года президентом Аргентины Нестором Киршнером.

Напомним, как писал сайт kp.ru, легендарный аргентинский футболист скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. В начале этого месяца, на следующий день после своего юбилея, Диго Марадона поступил в больницу с обезвоживанием и для медицинского обследования, однако проблемы со здоровьем оказались серьёзнее: у него обнаружили гематому в головном мозге, врачи сделали ему операцию.

Однако уже через две недели спортсмен умер. По предварительной версии, причиной смерти стал сердечный приступ. В Аргентине объявлен трехдневный траур.

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Марадона умер. Бога больше нет

Он не был святым. Но его называли богом. На него молились везде, где его нога ступала на футбольное поле. Буэнос-Айрес, Барселона, Неаполь… Он везде был поднимал на ноги стадионы. Он сводил с ума целые города и страны своими финтами и голами. И вот теперь бога нет. Всего лишь в 60 лет (подробности).