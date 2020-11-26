Эксперты автопрома заявили о планах повысить утилизационный сбор на автомобили Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

В России со следующего года планируют проиндексировать утилизационный сбор на все автомобили и на спецтехнику на 25-30 процентов. Об этом рассказал источник издания РИА Новости в автопроме.

- Сбор хотят повысить на 25-30 процентов на все виды транспорта, в том числе на специальную технику. Такой шаг объясняют сопоставимым ослаблением курса российской валюты, понижающим совокупный торговый барьер, - рассказал эксперт отрасли.

Его мнение на этот счет подтвердил и другой источник. Подобное решение он связал с окончанием действия последних активных соглашений о промышленной сборке, исключенных из правил ВТО, а также выравниванием из-за этого ввозных пошлин.

- Нам говорили, что есть планы по индексации утилизационного сбора, однако формально такое решение еще не приняла. Я не считаю, что это сильно защитит рынок от импорта. Официально нам говорилось, что это связано с девальвацией рубля, - заявил источник.

Напомним, что в России утилизационный сбор на автомобили повышали уже три раза. Его базовая ставка для легковых машин составляет 20 тысяч рублей, для грузовиков и автобусов - 15 тысяч рублей.