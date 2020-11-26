«Курс на разжигание войны»: в Германии раскритиковали заход эсминца США в российские воды Фото: ru.wikipedia.org

Читатели немецкой газеты Die Welt отреагировали на инцидент с американским эсминцем «Джон Маккейн», который нарушил государственную границу России, зайдя в ее территориальные воды пару дней назад, а после предупреждения со стороны моряков Тихоокеанского флота скрылся.

Некоторые жители Германии считают, что США, таким образом, взяли курс на «разжигание войны» с российской стороной. Они отметили, что, если американское судно после предупреждения взяло курс на нейтральные воды, значит, оно все-таки было там, где не должно было быть.

- Прошло четыре года, и Америка опять взяла курс на разжигание войны. Интересно, будут ли этим восторгаться, когда действительно грянет гром?, - поинтересовался один из пользователей.

Другой читатель подчеркнул, что ему было бы весьма неприятно, если бы перед его «палисадником вдруг появился вооруженный до зубов отряд». Он добавил, что не может припомнить, когда последний раз российские военные корабли вторгались в американские территориальные воды.

- Одно только хамство в регионах, которые к США не имеют никакого отношения. Огорчает, что американцы считают необходимым идти на такие провокации, - отмечают немцы.

Как сообщал сайт Kp.ru, судно «Джон Маккейн» ВМС США на два километра зашло в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. Нарушение границы России американским эсминцем остановил большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов».

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