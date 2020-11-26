Российский иммунолог оценил эффективность масок при контакте с больным COVID-19

Российский иммунолог оценил эффективность масок от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Риск заражения коронавирусной инфекцией снижается до 1,5%, если при контакте здорового человека с инфицированных на обоих есть защитные лицевые маски. Об этом сообщил российский иммунолог и академик Алексей Тутельян, выступая на медицинском онлайн-конгрессе «Контроль и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи» в четверг, 26 ноября.

- Если зараженный ковидом наденет маску, то вероятность заражения окружающих с учетом соблюдения социальной дистанции составит лишь пять процентов. А если маску наденут и здоровые, то всего 1,5 процента, - подчеркнул эксперт.

Врач отметил, что риск инфицирования увеличивается до 70 процентов, если оба - и здоровый человек, и болеющий коронавирусом - находятся без маски.

- Именно поэтому наши власти, Роспотребнадзор неустанно говорят о том, что необходимо носить маски, - заключил Алексей Тутельян.

Ранее врачи предупреждала об опасности ношения цветных или черных лицевых масок. Их зачастую делают из химически окрашенной синтетики, поэтому маска может вызвать раздражения на коже.