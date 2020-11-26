Песков объяснил отсутствие поздравлений от Путина Байдену

Песков заявил, что отсутствие поздравлений Путина Байдену неверно трактовать неприятием его победы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завил, что неверно трактовать отсутствие поздравления от президента РФ Владимира Путина лидеру голосования выборов президента Соединенных Штатов как неприятие его победы.

"Это абсолютно неверная трактовка. Президент поздравит избранного президента США своевременно - после того, как будут подведены итоги выборов", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, почему Путин до сих пор не поздравил демократа Джо Байдена с победой, как это сделали лидеры других стран, передает ТАСС.

Напомним, что выборы президента США прошли 3 ноября. По итогам голосования лидирует Джозеф Байден.

Пока еще действующий президент США Дональд Трамп отказался признать победу оппонента. Штаб Трампа подал иски в некоторые суды штатов с просьбой проверить действительность голосов.

Лидеры многих государств уже поздравили Байдена с победой на выборах.