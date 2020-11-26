В госдуме приняли закон о заморозке накопительной части пенсии еще на год. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Государственной думе приняли закон о заморозке накопительной части пенсии еще на год.

Шесть процентов зарплаты российских граждан, предназначенные для накопления, направляются в страховую часть пенсионной системы с 2014 года.

Согласно старым нормам, эта система должна была действовать до 2021 года, сообщает РИА Новости.

В прошлом году президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон о «заморозке» накопительной пенсии в 2022-м. Это означает, что мера будет продлена до конца 2023-го. В конце сентября документ был внесен в нижнюю палату парламента.

При этом отмечено, что это не уменьшит "объем пенсионных прав застрахованных лиц".

В финансово-экономическом обосновании подчеркнуто, что утвержденный законопроект приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 669,3 миллиарда рублей.