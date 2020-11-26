Песков оценил призывы к РФ "сделать шаг назад" в вопросе Донбасса

Песков заявил, что призывы к РФ "сделать шаг назад" в вопросе Донбасса не способствуют прогрессу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами, комментируя заявление экс-главы офиса президента Украины Андрея Богдана, который ранее призвал Путина сделать "шаг назад" и пересмотреть Минские соглашения, отметил, что подобные рассуждения не способствуют прогрессу в урегулировании ситуации.

"Рассуждения относительно "шагов назад", относительно подмены одних договоренностей эфемерными другими договоренностями, относительно завуалированных попыток дезавуировать имеющиеся договоренности и так далее - это все далеко не способствует выходу на трек урегулирования, а, наоборот, отбрасывает нас назад", - передает ТАСС слова Пескова.

Он отметил, что в вопросе Донбасса нужно просто выполнять свои обязательства, взятые каждой стороной.

Напомним, что экс-главы офиса президента Украины Андрей Богдан ранее в беседе с Ксенией Собчак попросил российского лидера «сделать шаг назад» в отношении Донбасса. На вопрос ведущей, что же он имеет ввиду, Богдан ответил, что Путин знает, о чем идет речь.