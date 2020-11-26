Владимир Путин прибыл в Нижегородскую область

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 26 ноября, президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Нижегородскую область в город Серов. В ходе своего визита российский лидер собирается посетить Российский федеральный ядерный центр – ВНИИ экспериментальной физики.

Напомним, днем ранее, глава государства отложил запланированную на среду, 25 ноября, рабочую поездку в город Саров Нижегородской области. Причиной такого решения стала нелетная погода.

Незадолго до этого в Кремле сообщили о возвращении президента в более активный график командировок в российские регионы. По словам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, это позволяют наработанные меры безопасности по коронавирусной инфекции. Комментируя поездку Путина в Серов, Песков отметил, что речь идет о городе, который является закрытым территориальным образованием, поэтому «там ситуация контролируется более эффективно».