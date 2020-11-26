Первый тест на коронавирус по слюне разработан в России

Анализ на COVID-19 теперь можно сделать и по слюне. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России скоро пройдут клинические испытания и регистрация первого отечественного экспресс-теста на коронавирус по слюне. Компанией-разработчиком выступила дочка «Роснано» - «ТестГен» Ульяновского наноцентра Ulnanotech.

«Первый отечественный экспресс-тест для выявления антигена коронавируса по слюне и мазкам из носоглотки разработан специалистами компании "ТестГен" позволяет выявлять вирус в течение 15 минут, сразу после его попадания в организм», - сообщила пресс-служба "Роснано".

Он позволит определить вирус в слюне задолго до того, как появятся первые симптомы заболевания. Тест отличается от своих собратьев очень высокой чувствительностью, которую можно сравнить с ПЦР.

«ТестГен» (входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ «Роснано») собирает документы, чтобы зарегистрировать свою разработку и получить соответствующую разрешительную документацию.

Система распознания вируса этого теста основана на использовании метода иммунохроматографии. То есть в отличие от ПЦР не нуждается в большом количестве оборудовании.

«ТестГен» предлагает свою систему для использования вне лабораторий – в больницах, аэропортах и на вокзалах. Это позволит «оперативно выявлять заболевших и в итоге не допускать широкого распространения инфекции», отметил один из главных разработчиков компании Денис Викторов.