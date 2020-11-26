В Windows 7 нашли опасную уязвимость

Если злоумышленники захотят, они смогут подобрать ключи реестра и получить доступ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Французский IT-специалист Клеман Лабро нашел способ получить доступ к системам Windows 7 и Windows Server 2008. Бреши найдены в компонентах Endpoint Mapper и DNSCache, которые необходимы при установке операционной системы.

Если злоумышленники захотят, они смогут подобрать ключи реестра и получить доступ, сообщил Лабро изданию издание ZDNet.

Он заверил, что ни одного из указанных компонентов на новых системах Windows нет, они были только на устаревших 7 и Server 2008. Но тем, кому нравятся эти ОС, нужно быть внимательными, потому что указанные компоненты не имеют ограниченных привилегий.

Уязвимость имеет статус zero day – то есть против нее еще не придумали защитные механизмы. Лабро нашел ее случайно и тут же уведомил инженеров Microsof и опубликовал информацию о проблеме на своем сайте.

С учетом того, что Microsoft перестала выпускать патчи безопасности для Windows 7 и Windows Server 2008, пользователи этих ОС находятся в опасности, отметил специалист по кибербезопасности.

Microsoft пообещала серьезное обновление интерфейса операционной системы Windows 10 в следующем году. Проект получил название Sun Valley и будет постепенно внедряться в операционную систему с лета 2021 года. Релизная версия выйдет в свет ближе к концу года.