Франция не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Франция не признает самопровозглашённую Нагорно-Карабахскую республику. Об этом сообщило французское Министерство иностранных дел.

Ранее сенат Франции проголосовал за резолюцию, призывающую Париж признать Нагорный Карабах. Документ поддержали 305 парламентариев, против высказался только один. Проект носил рекомендательный характер, и окончательное решение оставалось за французским правительством.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что во время дебатов, предшествовавших голосованию, государственный секретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан напомнил позицию французского кабмина, который не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику.

Как писал сайт kp.ru, ранее Лемуан заявил, что признание Парижем независимости непризнанной республики не пойдёт никому на пользу. По его словам, такой шаг не только не станет отражением политики Франции, но и не окажется полезным ни для населения Карабаха, ни для сопредседателей Минской группы.